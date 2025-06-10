Сергію Реброву буде над чим поламати голову

У ніч на середу, 11 червня, збірна України в рамках міжнародного товариського турніру «Canadian Shield-2025» проведе свій другий поєдинок. Суперником команди Сергія Реброва стане Нова Зеландія. Поєдинок стартує опівночі за київським часом. Це буде перший матч цих збірних в історії на дорослому рівні.

«Синьо-жовті» вкрай невдало стартували на турнірі у Торонто, ще до середини першого тайму пропустивши від Канади тричі. Вже у доданий час українці змогли відквитати два голи, підсолодивши гіркоту поразки (2:4).

Своєю чергою Нова Зеландія у своєму матчі мінімально здолала Кот-д'Івуар і йде у турнірній таблиці другою. Лідирує Канада, а Україна – остання.

Нагадаємо, участь на турнірі «Canadian Shield» можна вважати підготовкою України до кваліфікації на ЧС-2026. В Європі він стартував 21 березня 2025 року, однак для України розпочнеться у вересні – нашими суперниками будуть збірні Франції, Ісландії та Азербайджану.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну України. На її перемогу дають 1,80, тоді як успіх Нової Зеландії оцінюють у 5,00. Ціна нічиєї – 4,05. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,09, тоді як тотал менше 2,5 – 1,91.

Найбільше шансів забити мають Роман Яремчук (2,30) та Віктор Циганков (2,75). У новозеландців вірять у бомбардирський талант Кріса Вуда (2,85).

Де дивитися товариський матч між Новою Зеландією та Україною

Пряма трансляція поєдинку Нова Зеландія – Україна буде доступна на медіасервісі «MEGOGO» на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL», а також безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.