На Дніпропетровщині переплатили майже 10 млн грн під час закупівлі ліжок для військових частин
Слідчі встановлюють усіх причетних до тендерної оборудки
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Працівники Державного бюро розслідувань та СБУ повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, за погодженням якого на закупівлі двоярусних ліжок для військової частини переплатили майже 10 млн грн. Про це ДБР написало у вівторок, 10 червня.
Слідчі повідомили, що у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на території області. Переможцем стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн. Проте експертиза встановила, що ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%.
«Таким чином, переплата державного бюджету перевищила 9,5 млн грн. Начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який закрив очі на таку різницю у вартості повідомлено про підозру», – йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі встановлюють усіх причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.
Нагадаємо, у травні стало відомо, що «Енергоатом» закупив пожежні сповіщувачі за завищеною в рази ціною. Підряд на роботи з реконструкції на 110 млн грн без конкурсу отримала збанкрутіла компанія з Миколаєва.