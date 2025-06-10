Мешканець Волині пропонував хабар за втечу родича з військової частини

У Львові поліцейські затримали родича військовослужбовця, який намагався підкупити заступника командира військової частини 3211 (навчальний механізований полк в структурі Національної академії сухопутних військ). Родич запропонував заступнику командира 5 000 доларів за втечу брата зі служби. Під час передачі другої частини грошей у розмірі 4500 доларів хабародавця затримали.

Як повідомили у вівторок, 10 червня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, оперативники затримали мешканця Волинської області під час передачі заступникові командира військової частини 4500 доларів неправомірної вигоди. Раніше під контролем поліцейських було зафіксовано передачу ще 500 доларів.

Таким чином чоловік намагався домовитися з заступником командира, аби той не вживав жодних заходів стосовно його брата.

Мешканця Волині затримали у Львові під час передачі грошей

«За цю суму заступник командира мав “закрити очі” на самовільне залишення військової частини його родичем та жодним чином на це не реагувати», – повідомили в поліції.

Слідчі оголосили мешканцю Волинської області про підозру в наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, хабар пропонували заступнику командира військової частини 3211 (335 навчальний механізований полк в структурі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного).

Військовослужбовця (брата затриманого) повернули до військової частини. У межах розслідування слідчі також дадуть оцінку його діям.