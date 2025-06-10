Внаслідок пожежі на підприємстві вигорів склад та майно

У ніч на 9 червня на території приватного підприємства у Шептицькому районі виникла масштабна пожежа. Після ліквідації вогню експерти встановили, що причиною займання став навмисний підпал. Поліція затримала 35-річну підозрювану.

Як повідомили 10 червня у поліції Львівської області, на підприємстві згорів склад з готовою продукцією, підсобні приміщення, котельня та інше майно. З людей ніхто не постраждав.

«Вивчивши записи з камер відеоспостереження системи “Безпечна Львівщина”, поліцейські оперативно встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 35-річна мешканка одного з сіл району. Жінка вночі принесла під стіни складу легкозаймисті речовини, підпалила їх і втекла», – повідомили поліцейські.

Підозрюваній загрожує до 10 років ув'язнення (фото поліції)

Варто зазначити, що у зведеннях головного управління ДСНС Львівщини за 9 червня не було жодного повідомлення про пожежу на підприємствах. Однак за інформацією начальника Шептицької РВА Андрія Дяченка, пожежа спалахнула на фабриці «Рата», що на вул. Сагайдачного у Великих Мостах.

«Виникла пожежа в одноповерховому металевому ангарі критому бляхою, розміром 5 х 20 м. Горів металевий ангар на площі 100 м2 та приміщення цеху на площі 30 м2», – зазначив керівник Шептицького району.

Наслідки пожежі (фото поліції)

Зловмисницю оперативно затримали, суд обере їй запобіжний захід. Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна). За скоєне їй загрожує до десяти років в’язниці.

Фабрика «Рата» займається виробництвом меблів. За даними Уoucontrol, керівником підприємства є Тетяна Коломієць.