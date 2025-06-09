AMIC ENERGY підтримує економіку

Компанія AMIC ENERGY в Україні підтверджує свою відданість принципам відповідального бізнесу та прозорої роботи – від 24 лютого 2022 року мережа АЗК AMIC ENERGY сплатила понад 5,4 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів.

За підсумками першого кварталу 2025 року сума податків, сплачених AMIC ENERGY в Україні, склала майже 700 мільйонів гривень, з яких:

понад 500 мільйонів гривень – податки при імпорті нафтопродуктів;

133 мільйони гривень – податкові зобов’язання, пов’язані з операційною діяльністю.

Це на 19% більше, ніж у аналогічному періоді 2024 року. У перерахунку на кожен літр пального, реалізованого на АЗК AMIC ENERGY, податкове навантаження у 1-му кварталі 2025 року склало 2,4 гривні.

Окрему увагу компанія приділяє податкам на заробітну плату, який у порівнянні з першим кварталом 2024 року становить на 23% більше. Це свідчить про зростання доходу персоналу компанії, прозору політику в оплаті праці та суттєвий внесок у соціальну стабільність.

Сумлінна сплата податків – це зміцнення обороноздатності України. AMIC ENERGY в Україні поєднує відповідальну фінансову політику з активною благодійною діяльністю. Із початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг благодійної допомоги, яку компанія спрямувала на підтримку персоналу, громад, ЗСУ та територій, постраждалих від атак ворога, перевищив 126 мільйонів гривень.

AMIC ENERGY – це один із найбільших іноземних інвесторів в українську економіку, надійний платник податків і компанія, яка стабільно підтримує країну в боротьбі з країною-агресором.