Юрія Гугніна звинуватили у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах

Прокуратура США звинуватила російського криптовалютного підприємця Юрія Гугніна у відмиванні понад 500 млн доларів та допомозі Росії отримати чутливі американські технології. Про це у понеділок, 9 червня, повідомило Міністерство юстиції США.

Засновника платіжної компанії Evita Pay і делаверської компанії Evita Investments Юрія Гугніна звинуватили у банківському шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах. За даними Міністерства юстиції, його заарештували у Нью-Йорку. Прокуратура стверджує, що Гугнін здійснював платежі від імені іноземних клієнтів за американську електроніку та запчастини для російської державної компанії з ядерних технологій «Росатом».

Росіянин приїхав до США у 2022 році і організував операцію з відмивання грошей під виглядом запуску криптовалюти. Потім цю криптовалюту він використовував для ухилення від санкцій та обману американських фінансових установ.

«Він перетворив криптовалютну компанію в прихований трубопровід для брудних грошей», – розповіли прокурори.

Криптовалюту клієнтів Гугнін відмивав через криптовалютні гаманці та банківські рахунки США. Зокрема, він сприяв майже 2 млрд доларів транзакцій. Зауважують, що багато його клієнтів були з Росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

«Прокурори заявили, що Гугнін мав зв'язки з урядовими чиновниками в Росії та Ірані, які могли б допомогти полегшити його втечу від судового переслідування, включаючи членів російських спецслужб», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, у вересні 2024 року у США заарештували росіянина Дєніса Постового за контрабанду технологій для безпілотників.