Росіянин неодноразово приховував та спотворював кінцеві пункти призначення мікроелектроніки

Росіянин був заарештований за звинуваченням у контрабанді та незаконному експорті до Росії технологій, які можуть бути використані для виробництва безпілотників. Про це 16 вересня повідомили на сайті Міністерства юстиції США.

«Дениса Постового, громадянина РФ, який проживає в Сполучених Штатах, затримали за підозрою у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю, вчиненні контрабанди, відмиванні грошей та шахрайстві», – зазначають у відомстві.

У документах справи йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році зловмисник закупив та незаконно експортував до Росії мікроелектронні компоненти військового призначення, які могли бути використані у виробництві безпілотників. Він робив це через мережу компаній, якими володіє чи керує у РФ, Гонконгу та інших країнах.

«Постовий неодноразово приховував та спотворював справжніх кінцевих користувачів та кінцеві пункти призначення мікроелектроніки, надаючи неправдиву інформацію в експортних документах», – додають у дописі.

В американському Мінюсті зазначають, що росіянин перевантажував товари через проміжні пункти призначення, зокрема, Гонконг та Швейцарію, та отримував платежі у доларах з іноземних банківських рахунків.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що у Молдові викрили злочинне угруповання, яке допомагало громадянам Росії незаконно отримати посвідку на проживання або молдавське громадянство. Серед учасників угрупування були також державні службовці Молдови.