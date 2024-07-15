Зловмисників затримала берегова охорона турецької Анталії

У турецькій Анталії правоохоронці затримали двох росіян, які намагалися втекти через морський кордон на яхті під українським прапором. Ними виявилися син та батько, якого розшукує Інтерпол за «червоною карткою», повідомило агентство DHA у понеділок, 15 липня.

За даними правоохоронців, їм надійшла інформація, що росіянин, у якого закінчилась посвідка на проживання у Туреччині, хоче втекти за кордон разом із його батьком, оголошеним у терміновий розшук Інтерполу. Втекти зловмисники планували на яхті під українським прапором.

Командування групи берегової охорони Анталії зупинило яхту та затримало росіян. Окрім них правоохоронці затримали також громадянина Азербайджану та українця, які допомагали росіянам.

Під час огляду човна та підозрюваних вилучено 7000 євро, 5 тис. доларів, 200 тайських батів, турецькі посвідчення та російські паспорти. DHA із посиланням на берегову охорону повідомило, що розшукуваного росіянина звинувачують у хабарництві – Інтерпол видав терміновий ордер на арешт чоловіка. Його взяли під варту, а його сина передали до управління іміграції в Анталії.