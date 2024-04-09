Щоб уникнути відповідальності, іноземець вирішив повернутися в Україну, де проживав кілька років

Прикордонники Мукачівського загону затримали 50-річного ізраїльтянина, який незаконно перетнув угорсько-український кордон. У чоловіка, що перебуває у міжнародному розшуку за крадіжки зі зломом в Австрії, був підроблений паспорт громадянина Ізраїлю та посвідчення водія, видане в Україні.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 9 квітня, нелегала під час патрулювання виявив наряд відділу «Вилок». Під час перевірки документів іноземець показав посвідку на тимчасове проживання та посвідчення водія, видане йому в Україні.

«У ході огляду місцевості прикордонники виявили паспорт громадянина Ізраїлю та ізраїльські водійські права, у яких було вклеєно фото затриманого, проте установчі дані не співпадали з даними, вказаними у пред’явлених прикордонникам документах. Чоловік пояснив, що знайдений нарядом паспорт він придбав під час перебування за кордоном за 7 тисяч євро, оскільки його паспорт у зв’язку із закінченням терміну дії був недійсним», – інформують у ДПСУ.

Прикордонники з’ясували, що ізраїльтянин – у міжнародному розшуку за крадіжки зі зломом в Австрії. Щоб уникнути відповідальності, іноземець вирішив повернутися в Україну, де проживав впродовж кількох років. За допомогу у незаконному перетині кордону він заплатив переправникам 10 тисяч євро.

Прикордонники повідомили поліцію про кримінальний злочин – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Санкція статті передбачає до 2 років обмеження волі.