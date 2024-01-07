Чоловік прямував на виїзд з України рейсовим автобусом

У пункті пропуску «Ужгород» українські прикордонники затримали громадянина Литви, який перебував у міжнародному розшуку за скоєння кримінального правопорушення. Про це повідомило у неділю, 7 січня, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Як розповіли у відомстві, 24-річний чоловік прямував на виїзд з України рейсовим автобусом. Під час перевірки документів іноземця спрацювала база даних Інтерполу.

За цим фактом прикордонники Чопського загону проінформували представників Українського бюро Інтерполу та Ужгородського райвідділу Нацполіції.

«З’ясувалося, що литовець перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Литви з метою притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин», – йдеться у повідомленні.

Відомості про іноземця внесли до бази даних Інтерполу лише два дні тому, коли чоловік перебував на території України, а самого затриманого передали слідчо-оперативній групі Нацполіції.