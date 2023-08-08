Позашляховик Acura перебуває у розшуку з 2019 року

На українсько-польському кордоні прикордонники Львівського загону затримали 66-річного українця, який хотів виїхати за кордон на краденому позашляховику. Авто передали поліцейським, які розслідуватись обставини справи.

Як вказано у повідомленні Держприкордонслужби України, 7 серпня 66-річний українець хотів виїхати до Польщі через один з пунктів пропуску. Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу, виявилось, що позашляховик Acura, яким він керував, перебуває у розшуку з 2019 року. Це авто було викрадене на території України.

За цим фактом прикордонники поінформували бюро Інтерполу в Києві та отримали підтвердження інформації щодо викраденого авто. Позашляховик передали співробітникам Нацполіції, які розслідуватимуть обставини справи.