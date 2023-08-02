Сихівський районний суд Львова виніс вирок львів’янину, який викрав припаркований у Львові позашляховик Lexus. У суді чоловік заявив, що хотів його передати ЗСУ, а коли побачив, що авто потребує ремонту, то покинув його. Обвинуваченого звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у липні 2023 року, автомобіль Lexus GX 460 викрали на вул. Карла Мікльоша близько 23:30 6 лютого. Авто було припарковане поруч із житловим будинком. Згодом правоохоронці встановили, що до викрадення причетний 53-річний львів’янин.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що від водія власника авто Lexus GX 460 почув, що у цього авто перебиті номери, тому вирішив викрасти позашляховик та віддати друзям із ЗСУ.

«Вчинивши злочин, побачив, що авто має багато несправностей і, щоб відправити на ЗСУ, його необхідно відремонтувати і вкласти багато коштів, автомобіль бензиновий, що є проблемою заправки на фронті. Автомобіль залишив на станції Личаків, звідки по його проханню товариш перегнав за межі міста і залишив на стоянці. Через місяць до нього прийшли працівники поліції з обвинуваченням про вчинення ним злочину», – цитують покази обвинуваченого у вироку суду.

Власник авто на судове засідання не прийшов. Справу розглянула суддя Оксана Беспальок, яка визнала львів’янина винним у викраденні авто, призначивши йому п‛ять років тюрми, але звільнила від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.