Залізничний районний суд Львова визнав Андрія Ілясевича винним у продажі трьох позашляховиків, які завезли в Україну як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Він уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і суд призначив йому штраф – 220 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, 30 червня 2022 року Андрій Ілясевич продав три автомобілі, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ. Йдеться про два авто Ford Ranger та Nissan Terrano II, які обвинувачений продав у Львові за 509 тис. грн.

За даними правоохоронців, Андрій Ілясевич під приводом волонтерської діяльності за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав ці три авто, які 14 та 15 травня були ввезені на територію України, як гуманітарна допомога та призначалися для військової частини від благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Сяйвир» та благодійного фонду «Самсонія». Однак Андрій Ілясевич не передав ці авто ЗСУ, а вирішив продати задля власної вигоди. Обвинувачений попросив свого знайомого, який нічого не знав про цю схему, передати автомобілі покупцю та взяти у нього гроші.

Андрій Ілясевич обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 ККУ, а саме у продажі товарів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула суддя Богдана Гедз, яка визнала Андрія Ілясевича винним у продажі авто для ЗСУ та призначила йому 220 тис. грн штрафу. Позашляховики мають передати ЗСУ. На вирок ще може бути подана апеляція.