Назарій Островський демонструє постанову про закриття кримінального провадження

Офіс генпрокурора закрив кримінальне провадження щодо продажу завезених для фронту автомобілів, у якому фігурували львівські волонтери Назарій Островський та Святослав Літинський, а також капелан Ігор Плохой. Відкриту у минулому році справу за продаж гуманітарної допомоги закрили за відсутністю доказів.

«Офіс генерального прокурора вивчив нашу справу і закрив її на підставі відсутності доказів», – написав у Facebook вонтер Назарій Островський, який разом із капеланом Ігорем Плохим були підозрюваними у цій справі.

«Кримінальне провадження від 24.06.2022 року за підозрою Островського Н.І. та Плохого І.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України – закрити у зв’язку з невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпаними можливостями їх отримання на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України», – сказано у постанові Офісу генпрокурора від 30 травня, яку волонетри надали ZAXID.NET.

«Слідчі дійшли до висновку, що немає доказів злочинних дій», – прокоментував ZAXID.NET волонтер Святослав Літинський, який був свідком у згаданому кримінальному провадженні.

Восени минулого року київська поліція звинуватила львівського волонтера Назарія Островського та капелана Ігоря Плохого у незаконному продажу автомобілів, які були завезені як гуманітарна допомога для потреб військових. Також відбулися обшуки у львівського волонтера Святослава Літинського, який був свідком у цій справі. Зі свого боку волонтери назвали цю справу фабрикацією.

З початку повномасштабного вторгнення Літинський разом з колегами за рахунок пожертв українців передав на потреби ЗСУ понад 150 автомобілів. Про усі витрати Святослав Літинський регулярно звітує у соцмережах. В інтерв'ю ZAXID.NET він розповідав, що потреба в автомобілях для військових значно перевищує можливості волонтерів.