8 вересня до Святослава Літинського прийшла поліція з обшуками

Нацполіція України 10 вересня опублікувала записи телефонних розмов, а також відеозаписи передачі автомобілів у справі, у якій фігурують львівські волонтери Святослав Літинський та Назарій Островський.

На записі телефонних розмов неназваний військовослужбовець обговорює деталі передачі йому двох автомобілів із Ігорем та Назарієм. Очевидно, йдеться про Назарія Островського, а також про капелана Ігоря Плохого, який, за словами Островського, служить на миколаївському напрямку. Далі на відеозаписі відбувається процес передачі автівок та грошей – 5100 євро та 400 доларів у гривневому еквіваленті. У кінці відео поліції неназваний військовослужбовець розповідає, що його військова частина потребувала автомобілів, тож вони вийшли на волонтерів, які пропонували таку допомогу, але в процесі переговорів виявилося, що за автомобілі потрібно віддати гроші.

«Військовий у пошуках авто для бойових побратимів натрапив на оголошення благодійного фонду. Однак, як виявилося, за автомобілі потрібно було заплатити, а от у акті приймання-передачі військовій частині про вартість не можна було згадувати – продавці наполягали писати виключно «безоплатна гуманітарна допомога». Як встановили поліцейські, таку схему заробітку використовують двоє чоловіків, які прикриваються низкою благодійних громадських організацій. Серед них – ГО «Незалежні», керівником якої є Святослав Літинський (він є свідком у цьому кримінальному провадженні)», – йдеться в дописі керівника Нацполіції Ігоря Клименка.

За його словами, один із фігурантів справи через ГО «Незалежні» домовлявся про закупівлю авто за кордоном для потреб військових, а на кордоні розмитнював їх через інші благодійні фонди, вказуючи, що ці машини будуть передані безоплатно військовим частинам ЗСУ. Обох фігурантів справи (ймовірно, Ігоря Плохого та Назарія Островського) викликали для вручення підозри.

Як інформував ZAXID.NET, 8 вересня зранку до волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського прийшла поліція з обшуками. Дружину Літинського після цього госпіталізували в передінфарктному стані.

«Це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку», – коротко прокоментував ситуацію «Нашим грошам. Львів» Назарій Островський.

З початку повномасштабного вторгнення Літинський разом з колегами за рахунок пожертв пересічних українців зміг передати на потреби ЗСУ понад 250 автомобілів. Про усі витрати Святослав Літинський регулярно звітував у соцмережах. В інтерв'ю ZAXID.NET у квітні Святослав Літинський розповідав, що потреба в автомобілях для військових значно перевищує можливості волонтерів.

«Ми намагаємося пріоритезувати запити. Якщо маємо гроші з пожертв, то стараємося передати авто безкоштовно. Але часто грошей не вистачає, і тоді пріоритет надається тим частинам, які можуть хоча б частково оплатити автомобіль. Тоді ми закриваємо решту суми зі збору – а далі процес у нас вже налагоджений: є водії, які можуть виїжджати за кордон і купувати автомобілі, і ми вже знаємо, як правильно оформлювати листи від військових», – пояснював волонтер.

Додамо, що президент Володимир Зеленський також повідомив 10 вересня, що провів зустріч щодо справ волонтерів з Ігорем Клименком та міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, проте жодних деталей не опублікував.

Нагадаємо, що раніше поліція звинуватила в продажі гуманітарної допомоги також відомого львівського художника, засновника «Музею ідей» Олеся Дзиндру та його товариша підприємця Юрія Музичука, які активно долучилися до волонтерського руху та ввозили до України автомобілі для ЗСУ. Наразі їх відпустили під особисті зобов’язання на один місяць