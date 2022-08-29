Правоохоронці оголосили підозру засновнику «Музею ідей» Олесю Дзиндрі у продажі ввезених для ЗСУ автомобілів

Відомого львівського художника, засновника «Музею ідей» Олеся Дзиндру звинуватили у продажі для ЗСУ чотирьох автомобілів на загальну суму 20,7 тис. євро. За версією правоохоронців, Олесь Дзиндра разом із спільником продали чотири авто, які були ввезені як гуманітарна допомога для армії. Водночас Олесь Дзиндра назває цю справу сфальсифікованою та відкидає усі звинувачення.

Львівська обласна прокуратура вранці у понеділок, 29 серпня, повідомила про викриття схеми продажу ввезених для ЗСУ автомобілів. У повідомленні було вказано, що схему організував відомий львівський художник, який долучився до волонтерського руху. Він начебто діяв разом із своїм спільником та за посередництва водіїв, які ввозили в Україну авто під виглядом гуманітарної допомоги.

Олесю Дзиндрі оголошено офіційну підозру у продажі гуманітарної допомоги

За даними правоохоронців, автомобілі оформляли на адресу благодійного фонду для потреб військовослужбовців ЗСУ. Нацполіція Львівщини уточнила, що йдеться про чотири авто (Jeep Grand Cherokеe, Nissan X-Trail, Hyundai Terracan та Nissan Navara), які організатор схеми із своїм спільником продали за 20,7 тис. євро.

Правоохоронці не розголошують прізвища викритого на продажі авто художника, проте за даними ZAXID.NET йдеться про засновника «Музею ідей», громадського діяча Олеся Дзиндру.

«Я шокований від такої фальсифікації, яка виходить від наших правоохоронців. Це абсолютна фальсифікація, жодного доказу вони не можуть представити. Навіть у підозрі написано про отримання нами прибутку, що є абсолютно недоказово. Ми купили це за власні кошти», – розповів ZAXID.NET Олесь Дзиндра, який переконаний, що таким чином правоохоронці оголошують війну волонтерам.

Олесь Дзиндра з початку повномасштабного вторгнення долучився до волонтерського руху. Він розповідає, що разом з товаришами вони передали дев’ять автомобілів для ЗСУ, а також у Трапезні «Музею ідей» приготували 16 тис. обідів для переселенців.

Наразі Олесю Дзиндрі та його спільнику оголошено підозри у продажі гуманітарної допомоги, невдовзі суд обере їм міри запобіжних заходів.