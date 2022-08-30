Львівський суд обрав міру запобіжного заходу волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку

У вівторок, 30 серпня, Галицький районний суд Львова обрав міру запобіжного заходу волонтерам Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку. Суд відпустив їх під особисті зобов’язання на один місяць.

67-річний Олесь Дзиндра є відомим львівським художником і громадським діячем, засновником «Музею ідей». Разом із своїм товаришем, 64-річний підприємцем Юрієм Музичуком він долучився до волонтерського руху на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Кілька днів тому правоохоронці оголосили Олесю Дзиндрі та Юрію Музичуку підозри у продажі гуманітарної допомоги. Їх обвинувачують у продажі чотирьох авто, які були ввезені в Україну для потреб ЗСУ, на загальну суму 20,7 тис. євро.

Водночас самі волонтери стверджують, що справа є фальсифікованою, оскільки автомобілі вони придбали за власні кошти та не продавали їх задля наживи.

На засіданні суду на підтримку волонтерів виступили депутати ЛОР від «ЄС» Святослав Шеремета, Петро Цеголко, Соломія Риботицька, депутатка ЛОР від «Самопомочі» Леся Кобецька, колишня народна депутатка Ірина Подоляк, нардеп Ярослав Рущишин, депутатка Львівської міськради від «Самопомочі» Юлія Хомчик.