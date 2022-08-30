Відомого львівського художника Олеся Дзиндру і його друзів волонтерів звинуватили у незаконному перепродажі автомобілів для ЗСУ. Сьогодні цю справу, яка збурила емоції багатьох львів’ян, почав розглядати Галицький районний суд Львова.

Численні кримінальні справи проти людей, які добровільно допомагають армії, викликають багато запитань щодо справжніх намірів силових органів. Про те, хто в Україні прагне розгрому волонтерського руху Андрій Дрозда поговорить з Олесем Дзиндрою у прямому ефірі YouTube-каналу ZAXID.NET.

Початок трансляції о 19:00.