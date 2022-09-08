Вранці 8 вересня поліцейські почали проводити обшук у помешканні відомого львівського волонтера і громадського діяча Святослава Літинського. У чому його підозрюють наразі не зрозуміло, проте сам Літинський у розмові із ZAXID.NET припустив, що обшук пов’язаний із загальною кампанією проти волонтерів, які забезпечують постачання автомобілів для потреб ЗСУ.

Коли поліцейські прийшли з ухвалою про обшук, волонтера вдома не було, бо саме поїхав за новим автомобілем для військових.

«Близько 07:00 ранку подзвонили в двері. На запитання дружини хто там, відповіли, що прийшли вручати повістку. Дружина, звісно, відчинила двері, але виявилося, що немає ніякої повістки, а є ухвала суду про обшук», – розповів Святослав Літинський репортерці ZAXID.NET.

Поліцейські відразу почали шукати щось пов’язане із продажем автомобілів для ЗСУ. «Таке враження, що поліція думає, що війна вже закінчилися і тепер хоче посадити волонтерів на гачок чи просто посадити до в’язниці», – каже Літинський.

За його словами, судячи з ухвали суду, обшук проводять у межах розслідування справи про продаж гуманітарної допомоги. «Вони звинувачують одного капелана у продажі гумдопомоги. Я там фактично ні до нічого», – каже він.

За даними «Наших грошей. Львів», обшуки також тривають і Назарія Островського, колеги Літинського. «Мені зараз важко щось коментувати – у мене йдуть обшуки. Але це чиста фабрикація. Я дуже здивований. Наскільки я розумію, тут питання не так по мені, як по капелану, якому ми передали автомобіль. Ми, як то кажуть, «йдемо прицепом». Я фізично завозив це авто для капелана Ігоря Плохого, який служить зараз на миколаївському напрямку», – коротко розповів Назарій Островський.

Відомо, що обшуки проводять київські поліцейські, без залучення львівських колег. Ухвалу про проведення обшуків видала ще 16 серпня слідча суддя Голосіївського районного суду Києва Вікторія Хоменко у рамках кримінального провадження ще від 24 червня 2022 року. Наразі ухвали у цьому досудовому розслідуванні взагалі не публікували у держреєстрі судових рішень.

З початку повномасштабного вторгнення Літинський разом з колегами за рахунок пожертв пересічних українців зміг передати на потреби ЗСУ понад 250 автомобілів. Про усі витрати Святослав Літинський регулярно звітував у соцмережах.