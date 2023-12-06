Викрадену в Болгарії KIA на шведській реєстрації намагалися ввезти в Україну

У пункті пропуску Шегині на кордоні з Польщею прикордонники Львівського загону виявили позашляховик КІА, який перебував у міжнародній базі розшуку Інтерпол.

«Позашляховик КІА під керуванням 45-річного нашого краянина слідував в Україну через пункт пропуску Шегині. Під час прикордонного контролю відбулося спрацювання бази даних. Як з’ясували охоронці кордону, транспортний засіб було викрадено у квітні 2022 року в Болгарії», – повідомили 6 грудня у ДПСУ.

Автомобіль був на шведській реєстрації.

Прикордонники повідомили в Укрбюро Інтерполу в Києві. Позашляховик та його водія затримали і передали співробітникам Нацполіції.