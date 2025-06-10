Під час обміну додому повернули хворих, поранених та молодих воїнів до 25 років

9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». Додому повернулися поранені та хворі військовослужбовці, а також молоді бійці віком до 25 років. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що серед звільнених з полону є також мешканець Львівщини.

«Серед тих, хто повернувся додому під час вчорашнього обміну полоненими, є 24-річний Михайло Сковира зі Жовкви. Наш земляк вступив на військову службу ще у вересні 2021 року. Потрапив у полон в березні 2022 року. Пройшов випробування Оленівкою, Мордовією, Кашиним», – повідомив 10 червня Максим Козицький.

За інформацією МВС, Михайло Сковира народився 26 червня 2000 року. Зник безвісти 18 березня 2022 року біля Токмака на Запорожжі.

Михайло Сковира дорогою додому (фото ДПСУ)

Нагадаємо, 9 червня відбувся перший етап обміну полоненими за домовленостями на переговорах у Стамбулі. Додому повернулися бійці Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених – також захисники Маріуполя, які понад три роки перебували у полоні.