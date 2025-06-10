Після детальнішого обстеження фахівці оцінять вартість і складність реставрації

Головний хрест з купола собору Святого Юра у Львові відреставрують. У вівторок, 10 червня, його демонтували. Про це повідомив керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Хрест висотою 2,73 м і вагою близько 70 кг знімали за допомогою автокрана висотою 69 метрів. Демонтаж контролювали спеціалісти та адміністратор парафії Архикатедрального собору о. Роман Кравчик.

Духовенство собору звернулося до міської влади з проханням усунути пошкодження хреста та реставрувати його. У травні фахівці Офісу охорони культурної спадщини зафіксували, що від хреста відпала частина променів. Це сталось під впливом природних обставин. Фахівці вирішили якнайшвидше провести протиаварійні роботи.

«Це необхідно для того, щоби відреставрувати хрест, який є важливим сакральним символом на визначній святині Львова, та пересвідчитись у його технічній безпеці. Після висновку експертів будемо розуміти, скільки часу займе реставрація і скільки це коштуватиме. Разом з Церквою будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше повернути хрест на духовну та архітектурну перлину нашого міста», – зазначив Євген Бойко.

На хресті відпала частина променів (фото ЛМР)

Востаннє хрест зі собору Юра знімали для реставрації 35 років тому.

Бароковий собор Юра збудував у 1744-1762 роках архітектор Бернард Меретин, скульптурно його оздоблював Йоган Пінзель. Він є пам’яткою архітектури національного значення.