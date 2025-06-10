Обсяги інвестицій фізичних осіб в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть зрости з нинішніх 92 млрд грн до 100 млрд грн влітку цього року. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, пише «Укрінформ».

За його словами, порівняно з довоєнним періодом обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП зріс більш як вчетверо. Лише за поточний рік інвестиції збільшилися на понад 11 млрд грн.

«Це наслідок цілеспрямованої політики Національного банку щодо підтримки привабливості гривневих активів. Ми вітаємо такий підхід і надалі підтримуватимемо гривневі активи як привабливий напрямок для інвестування», – зазначив Пишний.

Водночас на позитивні зміни відреагував і депозитний ринок – обсяг строкових депозитів у системі зріс майже на 19 млрд грн завдяки процентній політиці регулятора.

Попит на сімейне житло зростає – покупці шукають не стільки площу, скільки умови для стабільного побуту. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ наразі втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Від початку року уряд залучив від продажу/обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на аукціонах майже 203 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1,661 трлн грн.

Як йдеться в дописі просвітницького проєкту про економіку та публічні фінанси «Ціна держави», збільшення обсягу інвестицій в ОВДП – це позитивний сигнал. Він свідчить, що українці дедалі активніше беруть участь в умовному фондовому ринку і купують цінні папери. Це формує звичку зберігати свої заощадження не у валюті під матрацом (що є найшкідливіше для економіки та людей), а інвестувати.