Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українська розвідка не спостерігає формування російських ударних груп біля кордону України, сама ймовірність значної ескалації наразі є низькою. Про це він розповів на брифінгу у четвер, 3 лютого.

«Сьогодні вздовж кордонів із Росією та Білоруссю не спостерігаємо формування будь-яких ударних груп. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні розглядається як низька», – заявив він.

З його слів, розвідка уважно спостерігає за переміщеннями військ РФ та порівнює із розвідданими країн-партнерів. Так, відбувається перекидання підрозділів у Криму, Воронезькій області тощо.

Резніков зазначив, що наразі біля кордону України розташовано 115 тис. військових. Вони перебувають на території Білорусі, Росії, а також в ОРДЛО та окупованому Криму.

Він також повідомив, що Україна спостерігає за російсько-білоруськими навчаннями. З його слів, у маневрах мають взяти участь кілька тисяч військових. Резніков зазначив, що сподівається, що по закінченню цих навчань ЗС РФ залишать Білорусь.

Російська загроза

Про ймовірність вторгнення Росії в Україну неодноразово заявляла українська й іноземні розвідки, а також – Державний департамент США. За останніми даними, Росія вже зосередила поблизу України понад 100 тис. військових і відправила до кордону з Україною армійські медичні підрозділи. На тлі можливого наступу Велика Британія і США відправили до України кілька літаків зі зброєю.

Кремль заяви про планування нападу відкидає, однак водночас зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає від НАТО гарантій про те, що Україна ніколи не увійде до його складу. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.