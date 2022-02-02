Джен Псакі визнала, що слово «неминуче» було недоречно вжито для характеристики планів РФ

Білий дім більше не описуватиме можливе вторгнення Росії в Україну як «неминуче». Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує «Європейська правда».

За її словами, це слово було вжито недоречно.

«Ми припинили використовувати слово «неминуче», тому що я думаю, що це надіслало меседж, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення», – пояснила Псакі.

CNN зазначає, що минулого тижня Псакі заявила, що вторгнення російських військ в Україну продовжує бути «неминучим». Це викликало негативну реакцію Києва. Українські високопосадовці не погодилися з цим і заявили, що описи можуть викликати паніку та економічні потрясіння.

За словами Псакі, вона називала російське вторгнення «неминучим» лише один раз, але не буде продовжувати так робити.

Псакі також додала, що рішення президента США Джо Байдена відправити додаткових американських військових у Східну Європу не було спричинене конкретною подією за останні дні. За її словами, перекидання цих військ не можна розглядати як ескалацію напруженості.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні стало відомо, що президент США Джо Байден прийняв рішення про розгортання додаткових військових сил в східній Європі.