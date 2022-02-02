Частина військ вже присутня на території Європи, а інша, яка прибуде зі США, перебуває у стані підвищеної готовності

Президент США Джо Байден прийняв офіційне рішення про розгортання додаткових військових сил в східній Європі. Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN з посиланням на американських офіційних осіб.

Очікується, що Пентагон офіційно оголосить про початок розгортання тисяч додаткових американських військ на передових позиціях в Європі сьогодні ввечері.

Розгортання військ є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу у зв'язку з військовими діями Росії поблизу України.

Джерела також повідомляють, що в число військ увійдуть близько 2 тис. американських військовослужбовців, які вже розташовані в Польщі, і ще кілька тисяч в південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

Зазначається, що США та НАТО мають десятки тисяч інших військових, які вже знаходяться в Європі, і можуть залучити їх для додаткових розгортань у країнах східноєвропейських союзників.

Своєю чергою газета The Wall Street Journal повідомляє з посиланням на джерела, що Вашингтон передислокує цього тижня 2 тис. солдатів із військової частини Форт Брегг (штат Північна Кароліна) до Польщі та ФРН. При цьому 1 тис. військових, раніше розквартированих у Німеччині, будуть переведені до Румунії на південно-східний фланг НАТО якнайближче до Росії, пояснили джерела видання.

У Пентагоні також очікують нових переміщень військ у межах Європи. Частина військ США вже присутня на території Європи, а інша, яка прибуде зі США, перебуває у стані підвищеної готовності.

Представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у середу, 2лютого, підтвердив, що США тимчасово перекидає додаткові сили у Німеччину, Польщу та Румунію «для посилення засобів стримування та оборони на східному фланзі НАТО», передає «Громадське».

За словами Кірбі, додаткові американські збройні сили не призначені для участі в бойових діях в Україні. За його словами, ці війська потрібні у Європі для реагування на нинішню ситуацію у сфері безпеки.

Додамо, що Пентагон 25 січня привів 8,5 тис. військовослужбовців у стан підвищеної готовності для можливого розгортання у Східній Європі з огляду на можливі «провокації РФ вздовж кордону з Україною».

Американське видання The New York Times раніше також повідомляло, що президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових. Мова йшла про 5 тис. військовослужбовців та про передислокацію авіації та кораблів, а у випадку погіршення ситуації – про відправку до 50 тис. військових.