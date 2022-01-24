США можуть відправити до Східної Європи і країн Балтії від однієї до п’яти тисяч військових

На тлі загрози нового вторгнення Росії в Україну президент США Джо Байден розглядає варіанти розміщення додаткових американських військ, а також військових кораблів та літаків у Східній Європі та країнах Балтії, повідомила газета The New York Times із посиланням на свої джерела.

Як йдеться в публікації, 22 січня на зустрічі в резиденції Байдена в Кемп-Девіді високопоставлені чиновники Пентагону представили президенту США варіанти відправки від 1000 до 5000 військових до країн Східної Європи та Балтії з можливістю збільшити цю кількість удесятеро у разі погіршення ситуації.

Водночас поки що жоден із варіантів, які розглядаються, не передбачає розгортання додаткових військ США в самій Україні, зазначають журналісти. Байден чітко дав зрозуміти, що не хоче вступати в новий конфлікт після важкого відходу США з Афганістану.

Джерела видання кажуть, що рішення Байдена очікується вже цього тижня. Він зважує запропоноване нарощування сил на тлі стягування військ РФ до кордонів України.

Цей крок може стати "поворотним моментом" для адміністрації Байдена, яка, на думку автора статті, «донедавна займала стриману позицію щодо України, побоюючись спровокувати вторгнення Росії».

Нагадаємо, що Росія сконцентрувала неподалік від України 127 тис. військових і військову техніку. Нове російське вторгнення можливе наприкінці січня або в лютому. Вона домагається гарантій про невключення України до НАТО і припинення його розширення на схід, а також вимагає від Альянсу повернутися до конфігурації 1997 року (тоді НАТО налічувало 17 країн-членів).

На тлі можливого вторгнення Росії в Україну, США 22 і 23 січня доставили в Київ понад 170 тонн летальної зброї.