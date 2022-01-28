На кордоні з Україною перебувають близько 112 тис. військових РФ, а разом із морською та авіаційною складовою їхня кількість сягає близько 130 тис. Про це під час години запитань до уряду у п’ятницю, 28 січня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами міністра, на українських кордонах не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялись від дій Росії навесні минулого року.

«Наразі ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тис. осіб, а з морською та авіаційною компонентою це близько 130 тис. осіб. У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тис. осіб. Отже, кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірною є реакція», – сказав Резніков.

Він зазначив, що українська розвідка та головнокомандувач ЗСУ перебувають у постійному контакті з міжнародними партнерами та володіють усією інформацією.

«Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми стежимо, – це ситуація у Білорусі. Що кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію», – цитує Резнікова «Укрінформ».

За словами Резнікова, відмінність у цифрах щодо концентрації військ РФ поблизу українського кордону, які лунають у публічному просторі, особливо у міжнародних ЗМІ, пов’язана з тим, що Україна використовує дані стосовно зони перебування російських військ до 200 км. Саме ці дані більш точно відображають тенденції.

Як інформував ZAXID.NET, США вирішили скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через загрозу російського вторгнення до України.