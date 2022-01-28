США вирішили скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через загрозу російського вторгнення до України. Про це заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

На думку Вашингтону, проблема напруження біля кордонів України зараз має вирішальне значення для міжнародного миру та безпеки, яким загрожує агресія Росії.

США наголосили, що Рада безпеки ООН є вкрай важливою платформою для дипломатії, а також закликали членів Радбезу детально вивчити ситуацію із загрозою російського вторгнення. Засідання Радбезу має відбутися 31 січня. Водночас в представництві України при ООН розповіли «Укрінформу», що США скликали засідання Радбезу після консультацій з Києвом.

«Це скоординована акція, що стала результатом зважених і добре продуманих дій України та партнерів – членів Ради безпеки», – пояснили у представництві.

Оскільки Рада Безпеки несе головну відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, то «отримання нею всієї повноти інформації про хід переговорів та ситуацію на місці для вчинення необхідних дій у разі потреби» є її прямим обов’язком, підкреслили в Постійному представництві України.