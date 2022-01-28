Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Штати продовжать надавати Україні військову допомогу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Кірбі зазначив, що йдеться про підготовку нового пакету оборонної допомоги, і що Пентагон шукає можливості прискорити цю допомогу. Щодо систем протиповітряної та протиракетної оборони, Кірбі сказав, що американська група експертів вивчала потреби України в такому озброєнні.

Крім того, Кірбі уточнив, що не може перераховувати «з трибуни» видів зброї, яку США надали Україні.

«Я думаю, ви повинні зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні, враховуючи розмір, масштаби та можливості, які скеровані проти неї по той бік кордону», – зауважив представник Пентагону.

Що відомо про війська РФ біля кордонів з Україною

Біля кордонів України залишаються понад 100 тис. російських військових. Зокрема, Росія стягує військову авіацію. В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в лютому 2022 року.

Американські розвідники вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, Білорусі та з боку російського кордону.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що якщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія застосує «військово-технічну альтернативу».

США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.