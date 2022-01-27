Росія продовжує високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на представника спецслужб Німеччини.

За даними спецслужб, наразі у прикордонних районах можуть перебувати від 112 до 120 тис. російських солдатів та офіцерів.

Вказується, що цей показник не враховує збройних формувань проросійських бойовиків на непідконтрольній Україні частині Донбасу, чисельність яких оцінюється приблизно в 35 тис. осіб.

Прогнозується, що найближчими тижнями чисельність російських військовослужбовців поблизу українського кордону може значно зрости. Усі ознаки свідчать про те, що стягування сил до кордону продовжується.

Серед іншого можливе подальше збільшення кількості батальйонних тактичних груп.

Що відомо про війська РФ біля кордонів з Україною

Біля кордонів України залишаються понад 100 тис. російських військових. Зокрема, Росія стягує військову авіацію. В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в лютому 2022 року.

Американські розвідники вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, Білорусі та з боку російського кордону.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що якщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія застосує «військово-технічну альтернативу».

США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.