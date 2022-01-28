Наявність медичних підрозділів поблизу кордонів виводить Росію на рівень готовності, якого вона не досягала раніше

Росія відправила до кордону з Україною медичні підрозділи, що може свідчити про останнє приготування до імовірного військового вторгнення в Україну. Такого рівня готовності РФ не досягала у жоден з минулих періодів нарощування сил поблизу кордонів, пише американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних чиновників західних оборонних відомств.

«Хоча ці кроки не означають, що напад обов'язково буде, вони є передумовами для бойових дій та викликали інтенсивні дебати серед західних союзників щодо намірів президента Росії Володимира Путіна», – зазначає видання.

Як повідомляється, ситуація на українських кордонах посилила розбіжності між західними союзниками щодо намірів російського президента Володимира Путіна. Автори статті додають, що американські та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, роблять різні висновки на основі одних і тих самих розвідданих.

«США думають, що Путін розпочне повномасштабну війну. Європейці думають, що він блефує», – цитує видання одного із високопосадовців.

Інші співрозмовники видання запевнили, що «розбіжності менш різкі», і «немає жодних сумнівів у тому, що низка європейських країн більш точно відповідає сприйняттю США».

Європейські країни дотримуються різних поглядів, у тому числі деякі, які вважають російську атаку ймовірною, але все ще вважають недавні попередження контрпродуктивними.

Декілька країн Європи розглядають передову підготовку як частину кампанії максимального тиску з боку Москви, імовірно, доповненої кібервійною. Вони бачать, що метою Москви є насамперед спроба форсувати політичні зміни в Україні та досягти ширших переговорів, які могли б перешкодити руху України на захід.

Видання зазначає, що американські розвідувальні служби продовжують пошук чітких ознак того, що Путін відмовився від переговорів і віддав накази військам готуватися до вторгнення. На думку аналітиків, наразі Путін обмірковує, чи вторгнення сприятиме досягненню його цілей, і оцінює потенційний вплив загрозливих санкцій та військової відповіді США та союзників.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною та на захопленій території Кремль розмістив приблизно 112 тис. військових (близько 130 тис., якщо враховувати морський та авіакомпонент).

Під час весняної ескалації 2021 року біля кордонів України екс-командувач військ США в Європі Фредерік «Бен» Ходжес говорив, що про реальну підготовку російських військ до вторгнення можна буде говорити, якщо біля кордонів вони розгорнуть військові госпіталі, зазначає «Liga.net».

Натомість заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила напередодні, що «поняття не має», чи ухвалив Путін остаточне рішення про вторгнення чи ні, і додала: «Але ми, безумовно, бачимо всі ознаки того, що він все ж таки збирається застосувати військову силу, можливо, зараз або у середині лютого».

На тлі росту напруженості на кордонах, США вирішили скликати засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через загрозу російського вторгнення до України.