Російська військова техніка рухається Севастополем

В ніч на 28 січня в Севастополі було помічено переміщення російських ракетних комплексів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

На відео видно, як військова техніка рухається Севастополем. Журналісти звертають увагу, що ймовірно йдеться про береговий ракетний комплекс протиракетної оборони «Бастіон», який є на озброєнні Чорноморського флоту Росії.

Передислокація таких комплексів зазвичай узгоджується з вищим керівництвом міноборони РФ. Але поки російські військові офіційно не повідомляють про переміщення воєнної техніки.

«Бастіон» – береговий ракетний комплекс із протикорабельною ракетою П-800 «Онікс»/«Яхонт». Призначений для ураження надводних кораблів різних класів і типів зі складу десантних з'єднань, конвоїв, корабельних та авіаносних ударних груп, а також одиночних кораблів і наземних радіоконтрастних цілей в умовах інтенсивної вогневої та радіоелектронної протидії.

Повідомлення про переміщення ракетних комплексів в анексованому Севастополі з'явилося на тлі інформації західних ЗМІ щодо загрози нового військового вторгнення Росії в Україну. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових «усередині країни» – це «суверенне право» Росії.