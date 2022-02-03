Розвідка США розсекретила план можливого вторгнення Росії в Україну

Американська розвідка має докази того, що Росія розробила план вторгнення в Україну, яке може початися із провокації. Її РФ використає як привід для початку бойових дій, звинувативши Україну в теракті. Про це пише The Washington Post з посиланням на чотири джерела, знайомі з матеріалами розвідки.

За інформацією співрозмовників видання, можлива операція включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України – і, можливо, за кордоном у Росії – для широкої аудиторії, щоб викликати привід для вторгнення в Україну.

За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки неясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими.

Вказано, що план провокації схвалено на високому рівні в Москві. Спецслужби Росії планують організувати теракт на Донбасі або в самій РФ, приписавши напад українським силам. План провокації, за даними розвідки, на завершальному етапі.

The Washington Post уточнює, що цей план пов’язаний із раніше розкритими опрацюваннями Росії, такими як привести до влади екс-нардепа Євгенія Мураєва та використати хімзброю на Донбасі, але може здійснюватися російськими диверсантами окремо.

Очікується, що деталі вже сьогодні, 3 лютого, повідомить адміністрація Джо Байдена.

The Washington Post взагалі не розкриває жодних деталей. Про підготовку провокації для створення приводу вже місяць пишуть ЗМІ.

Зауважимо, що раніше видання The Guardian, посилаючись на джерела, повідомляло, що Росія вже розмістила на території України диверсантів для спецоперації, яка може стати приводом для військового вторгнення.

Що відомо про війська РФ біля кордонів з Україною

Біля кордонів України залишаються понад 120 тис. російських військових. Зокрема, Росія стягує військову авіацію. В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в лютому 2022 року.

Американські розвідники вважають, що наступ на Україну може відбутися у трьох напрямках: з окупованого Криму, Білорусі та з боку російського кордону.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що якщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія застосує «військово-технічну альтернативу».

США неодноразово публічно відповідали на вимоги РФ. Білий дім був згоден вести перемовини щодо озброєння, скорочення кількості ракет тощо. Натомість відкидались усі вимоги щодо зміни складу НАТО, в тому числі головна – неприйняття України до Альянсу.

У Росії після того, як переговори з представниками США і НАТО в Женеві не прийшли до якогось підсумку, очікували письмових відповідей на російські пропозиції з безпеки. За інформацією The Washington Post, офіційні особи США попросили своїх російських колег зберегти документ у секреті.

26 січня посол США в Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.