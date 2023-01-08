Снайпери СБУ ліквідували всі цілі і повернулися на базу неушкодженими

СБУ показала відео ліквідації двох окупантів, яких зі схованки виманили дикі кролики. Де саме і коли відбувалися події, невідомо – правоохоронці не оприлюднюють жодних деталей, обмежуючись жартівливим підписом про роботу «бойових кролів».

«Під час відпрацювання ворожих позицій на передовій бойові кролі, натреновані в секретних лабораторіях української спецслужби, виманили на себе групу росіян. Її прицільним вогнем вразила снайперська група ЦСО «А» СБУ: двох окупантів було знищено», – повідомила вранці неділі, 8 січня, прес-служба СБУ.

Там також уточнили, що бойова група СБУ ліквідувала усі цілі і повернулася на базу без втрат.