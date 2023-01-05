Закуплені автомобілі передадуть для потреб ЗСУ

Батько снайпера Степана Габруся з Львівщини, який загинув у квітні цього року на війні з російськими окупантами, купив три автомобілі для ЗСУ.

«Чоловік вирішив закупити три автомобілі і передати на Збройні сили України. За його словами, «якщо не зміг вберегти сина, то збережу життя іншим захисникам». Допомагає також і у протезуванні військових, які втратили кінцівки на фронті», – розповіли у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Cтепан Габрусь загинув у квітні під час боїв на сході України (фото Сколівської міськради)

36-річний Степан Габрусь з міста Сколе загинув у квітні цього року на російсько-українській війні, виконуючи бойове завдання. Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік був стрільцем-снайпером одного з підрозділів ЗСУ, раніше воював в АТО.

«Мого сина вже не повернути, але є інші, заради кого треба боротися на усіх фронтах», – зазначив батько полеглого героя.