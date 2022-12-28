Мер містечка Лебедин на Сумщині Олександр Бакликов звернувся до голови військової адміністрації та Служби безпеки України через використання образу Діда Мороза на шкільному дитячому святі. Своє звернення Олександр Бакликов опублікував 27 грудня у Facebook.

Зазначається, що 23 грудня у Михайлівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської ради організували дитяче свято з використанням радянських образів Діда Мороза та Снігурки. Участь у квесті взяли учні 1-4 класів.

Інформацію про проведене дитяче свято того ж дня опублікували на сайті та Facebook-сторінці школи, однак наразі ці публікації вже видалені.

На цю подію відреагував міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він опублікував скріншоти повідомлень школи та зазначив, що їх видали після його дзвінка.

«23 грудня на восьмому році війни з російською імперією у комунальному навчальному закладі Лебединської міської ради відбувся радянсько-агітаційний шабаш під назвою «Святковий квест від Діда Мороза». Безумовно, що діти повинні мати радість, свята, подарунки. Але є певні межі, які не можна переступати», – йдеться у зверненні мера 27-тисячного містечка.

27 грудня він опублікував публічне звернення до голови Сумської ОВА Дмитра Живицького та голови обласного управління СБУ Едуарда Федорова з проханням перевірити та належно оцінити дії посадовців виконкому Лебединської міськради, з’ясувати, хто організовував подію та хто у ній брав участь.

Дід Мороз – це вигаданий радянською пропагандою новорічний персонаж, якого придумали у 30-х роках ХХ століття, аби витіснити образ Святого Миколая. За легендою, Дід Мороз разом зі своєю онукою Снігуркою приносить дітям подарунки під Новий рік.