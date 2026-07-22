Якщо до 1 серпня борги по зарплаті не закриють, працівники підприємства не вийдуть на роботу

У середу, 22 липня, у Калуші відбулися збори колективу «Карпатнафтохіму», власники якого боргують працівникам понад 200 млн грн заробітної плати. Попри офіційні запрошення, власники зустріч проігнорували. Не прийшли також представники Калуської РВА та Івано-Франківської ОВА.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, працівники підприємства, яке забезпечує очищення стічних вод в регіоні, не отримують заробітної плати з 2023 року. Щоб вирішити ситуацію, власників «Карпатнафтохіму» запросили на зустріч з колективом. Про проведення заходу також попередили обласну військову адміністрацію.

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«Попри те, що питання стосується безпеки всієї області, на зустріч не прибули жодні представники обласної чи районної влади. Прикро усвідомлювати, що сьогодні багатьох не турбує ні ризик техногенної та екологічної небезпеки, ні можливі наслідки для Прикарпаття у випадку зупинки підприємства. Про це я неодноразово говорив і голові Івано-Франківської ОВА Світлані Онищук», – сказав Андрій Найда.

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За словами мера Калуша, він обговорював проблему з окремими співвласниками підприємства. Водночас один з бенефіціарів «Карпатнафтохіму» – Андрій Веселий – на діалог не йде і, попри те, що завод відвантажив продукцію на 1 млрд грн, заробітна плата працівникам досі не виплачена.

Працівники «Карпатнафтохіму» вирішили самі приїхати до Світлани Онищук. Для цього Калуська міська рада забезпечить транспорт.

«Мета цієї зустрічі – домогтися безпосереднього звернення голови ОВА до Президента України для якнайшвидшого врегулювання ситуації. Наступним кроком, який ми бачимо, є порушення питання на рівні Ради національної безпеки і оборони України, щоб змусити власників ухвалити необхідні рішення та не допустити повної зупинки підприємства», – додав Андрій Найда.

Якщо до 1 серпня власники «Карпатнафтохіму» не закриють борги по зарплаті, то з 3 вересня працівники підприємства припинять ходити на роботу.

За інформацією Youcontrol, бенефіціарами одного з найбільших нафтохімічних заводів України є киянин Ігор Шуцький, мешканець ОАЕ Ілхам Мамедов та бізнсемен з Дрогобича Андрій Веселий. Останній увійшов до структури підприємства у 2024 році. Тоді розслідувачі встановили зв’язок Андрія Веселого з Офісом президента. У червні 2026 року у брата співвласника «Карпатнафтохіму» – Василя Веселого, який фігурує на «плівках Міндіча», пройшли обшуки.

Нагадаємо, що Господарський суд Івано-Франківської області 27 лютого відкрив провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Карпатнафтохім». Ініціатором процедури виступив державний «Укрексімбанк», який заявив про заборгованість компанії на суму понад 1,29 млрд грн за кредитними договорами, укладеними у лютому 2021 року.