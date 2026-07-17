У 2024 році співвласником заводу став бізнесмен з Дрогобича Андрій Веселий

Міський голова Калуша Андрій Найда закликав власників «Карпатнафтохіму» прибути на зустріч з колективом підприємства і виплатити борги із заробітної плати. В іншому випадку посадовець прогнозує соціальний вибух на території громади.

Йдеться про один з найбільших нафтохімічних заводів в Україні, який раніше належав російському «Лукойлу». Напередодні запровадження українських санкцій актив продали нідерландській компанії Karpaty Chemical B.V., бенефіціарами якої стали Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький. У червні 2024 року до складу співвласників «Карпатнафтохіму» увійшов підприємець з Дрогобича Андрій Веселий – брат фігуранта «плівок Міндіча» Василя Веселого.

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У лютому 2026 року через загальну суму заявлених претензій на 1,6 млрд грн суд відкрив провадження у справі про банкрутство заводу. А 9 червня близько 40 працівників цеху очисних споруд «Карпатнафтохіму» вийшли на акцію протесту з вимогою виплатити їм зарплату за квітень, відмовившись працювати, поки не отримають гроші. Тоді заступник гендиректора «Карпатнафтохіму» Ярема Рудик розповів «Суспільному», що загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 млн грн.

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У четвер, 16 липня, мер Калуша Андрій Найда записав звернення, у якому закликав власників «Карпатнафтохіму» з’явитися на зустріч з колективом заводу о 12:00 22 липня.

«Ваша відсутність буде розцінена громадою як свідома зневага до людей і провокування до соціального вибуху. Гроші мають бути виплачені негайно. Ми не дозволимо вам знищити наше місто, яке будували покоління наших батьків. Приїдьте, дайте відповіді та поверніть людям зароблене. Настав час відповідати за свої рішення», – сказав Андрій Найда.

Нагадаємо, співвласник «Карпатнафтохіму» Андрій Веселий у 2020 році невдало балотувався у мери Дрогобича і запам’ятався тим, що під час передвиборчої запустив безкоштовний автобус на цвинтар. Після того як бізнесмен увійшов до структури заводу, розслідувачі встановили його зв'язок з Офісом президента, який міг організувати зняття арешту з підприємства «в обмін на безкоштовну частку в компанії».

10 червня у його брата Василя Василя пройшли обшуки. За даними джерел УП, йдеться про розслідування за статтею «легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».