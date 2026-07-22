Американські військові зможуть подавати запити на конкретні українські БпЛА

Україна та Сполучені Штати зробили перший практичний крок до реалізації оборонної ініціативи Drone Deal. Сторони підписали двосторонню заяву про наміри, яка відкриває можливість експорту українських безпілотників до США для тестування. Про це у середу, 22 липня, повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з послом США при НАТО Метью Вітакером.

За словами президента, перші документи в межах майбутньої угоди вже підписані, це переводить співпрацю зі стадії обговорень до практичної реалізації.

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Як повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на два поінформовані джерела, підписаний документ став першою двосторонньою домовленістю між Києвом і Вашингтоном у сфері безпілотних систем. Угода створює офіційний механізм, який дозволить експортувати до США українські повітряні, морські та наземні безпілотники для проведення військових випробувань.

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Очікується, що американські військові зможуть подавати запити на конкретні українські розробки. Водночас дрони використовуватимуть виключно для тестування та оцінки їхніх можливостей, а не для бойового застосування американською армією. Результати таких випробувань можуть стати підґрунтям для майбутніх закупівель Пентагоном українських безпілотних систем.

Наразі підписана заява про наміри не є контрактом на виробництво. Водночас у Києві та Вашингтоні розглядають її як перший етап, який у майбутньому може привести до спільного виробництва українських бойових дронів на території США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США розпочали процедуру надання Україні ліцензії на виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. За даними Kyiv Independent, американська компанія Lockheed Martin підтримує цю ініціативу, а сам процес може тривати швидше, ніж очікувалося раніше.