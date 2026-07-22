Енді Бернем і Володимир Зеленський провели телефонну розмову

Прем’єр-міністр Енді Бернем у середу, 22 липня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив розвиток мережі Unbroken Cities, співзасновником якої він є.

Як йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, на початку розмови прем’єр-міністр Енді Бернем підтвердив свою та британського уряду непохитну підтримку народу України й наголосив, що підхід Великої Британії залишається незмінним. Зокрема, це стосується й подальшого посилення тиску на Росію.

«Переходячи до співпраці прем’єр-міністра з українськими міськими головами в період, коли він обіймав посаду мера Великого Манчестера, лідери обговорили результати роботи мережі Unbroken Cities Network, яка забезпечує підтримку реабілітаційних програм в Україні», – йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр також висловив найглибші співчуття родинам і близьким українців, які загинули внаслідок нещодавніх російських атак.

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Крім того, прем’єр-міністр запросив президента Зеленського відвідати Велику Британію за першої нагоди та зазначив, що очікує на подальші переговори щодо зміцнення обороноздатності України й Європи загалом.

Офіс президента України про розмову із Енді Бернемом не повідомляв сьогодні нічого.

Що таке Unbroken Cities Network?

Unbroken Cities Network – міжнародна мережа міст, назву якої запозичили від львівської екосистеми Unbroken, що спеціалізується на лікуванні, реабілітації, протезуванні та реінтеграції людей, які постраждали внаслідок війни.

Мережу заснували у листопаді 2023 року Львів, Манчестер і Ліверпуль. Ініціатором її створення став тодішній мер Великого Манчестера Енді Бернем. За його словами, ідея виникла після знайомства з львівською екосистемою Unbroken, про яку йому розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Сьогодні Unbroken Cities Network об'єднує українські та іноземні міста, які співпрацюють для розвитку реабілітаційної допомоги в Україні. Ініціатива спрямована на підтримку постраждалих від російської агресії, зокрема через обмін досвідом, розвиток медичної реабілітації, психологічної допомоги та відновлення системи охорони здоров'я.