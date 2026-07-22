Окрім активного відпочинку, не зайвими будуть розвивальні заняття

Літні канікули для школярів – час відпочинку, пригод і нових вражень. Діти із задоволенням гуляють, граються, подорожують і насолоджуються безтурботними днями. Водночас батьки можуть ненав’язливо підтримати знання та навички, які школярі здобули протягом навчального року. Для цього зовсім не обов’язково влаштовувати додаткові уроки – достатньо включити у повсякденне життя цікаві розвивальні заняття. Про них розповіли на сайті «Освіторія».

Сім порад батькам, як допомогти дитині провести літо з користю

1. Грайте в розвивальні ігри.

Настільні ігри, головоломки, словесні та математичні завдання чудово тренують пам’ять, логіку й уважність. Варто звернути увагу й на якісні освітні комп’ютерні ігри. А ще можна запропонувати дитині створити власну настільну гру – це розвиватиме творчість і фантазію.

2. Залучайте до приготування їжі.

Кулінарія допомагає легко повторити математику. Запропонуйте дитині змінити рецепт: приготувати подвійну, потрійну або навпаки – половинну порцію. Підрахунок інгредієнтів стане цікавою практикою без відчуття навчання.

3. Організуйте книжковий клуб.

Запросіть друзів чи сусідів обрати одну книгу для спільного читання. Раз на тиждень можна зустрічатися офлайн або онлайн, щоб обговорити сюжет, героїв і поділитися враженнями. Наприкінці літа влаштуйте невелике свято для учасників із символічними подарунками чи сертифікатами.

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Під час вибору літератури не варто обмежуватися лише творами зі шкільної програми. Нехай дитина читає те, що їй справді цікаво: пригоди, фантастику, детективи, гумористичні книги, комікси чи слухає аудіокниги. Саме читання для задоволення допомагає підтримувати інтерес до книжок і розвиває любов до читання.

4. Використовуйте головоломки та кросворди.

Спеціальні журнали й книги із завданнями для розвитку логіки, уваги та мислення стануть чудовим дозвіллям у спекотні літні дні.

5. Перетворіть перегляд фільму на навчальну гру.

Після сімейного кіносеансу запропонуйте дитині відповісти на запитання про сюжет, персонажів або важливі деталі. Така вікторина розвиває пам’ять, уважність і вміння аналізувати побачене.

6. Заохочуйте більше писати.

Листування на папері чи в месенджерах, створення листівок або ведення щоденника допомагають розвивати мовлення та грамотність. Щоденник може бути незвичним: про літні пригоди, улюблені смаколики, цікаві відкриття, пройдені рівні в іграх чи навіть із малюнками та підписами.

7. Дайте можливість розвивати захоплення.

Спортивні секції, танці, музика, малювання, вокал, програмування, створення ігор чи блогінг – будь-яке заняття, яке подобається дитині, підтримує її цікавість до навчання та особистісного розвитку. Такі активності допомагають не лише цікаво провести канікули, а й зберегти мотивацію до пізнання нового.

Поєднання відпочинку, творчості та захопливих занять дозволить дитині не лише змістовно провести літо, а й легко повернутися восени до навчання без втрати здобутих знань і навичок.