Науково-популярні книжки сучасних авторів розвивають критичне мислення

Міністерство освіти і науки України оприлюднило список рекомендованої літератури для старшокласників, яка не передбачена шкільною програмою. Це переважно науково-популярні книжки, які сприяють розвитку критичного мислення.

«Світові освітні тренди та результати дослідження PISA доводять: читання науково-популярної літератури є одним із найкращих способів розвинути критичне мислення і знайти відповіді на “незручні” запитання про світ», – наголошують в МОН.

У межах політики «Освіта для життя» робоча група МОН формує списки літератури для оновлення шкільних бібліотек. Особливу увагу приділяє якісному нонфікшну для учнів 10–12 класів старшої профільної школи.

Остаточний список оприлюднять у серпні 2026 року. Його рекомендуватимуть громадам для закупівлі у школи. Поки МОН подає перші 27 книг у дев’яти освітніх галузях, які робоча група рекомендує додати до списку читання на літо.

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Українська мова та література:

Віра Агеєва «Марсіани на Хрещатику»

Блейк Снайдер «Врятуйте кицьку»

Рустам Гаджієв «Останнє слово»

Громадянська та історична галузь:

Радомир Мокрик «Культурна колонізація»

Григорій Рій «Таємні місії ОУН»

Вітольд Шабловський «Кухня терору»

Мистецтво:

Антоніо Лукіч «Мої думки про кіно»

Роберт Філіп «Коротка історія музики»

Стівен Геллер «Графічні стилі»

Математична галузь:

Джордан Елленберг «Як ніколи не помилятися»

Стівен Левітт і Стівен Дабнер «Фрікономіка»

Грем Фармело «Всесвіт розмовляє числами»

Інформатична галузь:

Тобі Волш «Підробка. Штучний інтелект у світі людей»

Ерік Фрімен «Head First. Патерни проєктування»

Раф Костер «Теорія розваг для ігрового дизайну»

Природнича галузь:

Макс Кідрук «Теорія неймовірності»

Роберт Сапольскі «Чому зебри не страждають на виразку»

Наталія Атамась «Птахи в місті»

Технологічна галузь:

Максим Паламарчук «Бойові кораблі»

Дональд Норман «Дизайн звичних речей»

Генрі Форд «Моє життя і робота»

Соціальна галузь та охорона здоров’я:

Юлія Ярмоленко «Інструкції до сексу не надаються»

Володимир Станчишин «Стіни в моїй голові»

Джоко Віллінк і Лейф Бабін «Дихотомія лідерства»

Фізична культура: