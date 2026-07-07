27 цікавих книжок для підлітків не за шкільною програмою: альтернативний список на літо
МОН уклало перший перелік рекомендованої нонфікшн літератури для старшокласників
Міністерство освіти і науки України оприлюднило список рекомендованої літератури для старшокласників, яка не передбачена шкільною програмою. Це переважно науково-популярні книжки, які сприяють розвитку критичного мислення.
«Світові освітні тренди та результати дослідження PISA доводять: читання науково-популярної літератури є одним із найкращих способів розвинути критичне мислення і знайти відповіді на “незручні” запитання про світ», – наголошують в МОН.
У межах політики «Освіта для життя» робоча група МОН формує списки літератури для оновлення шкільних бібліотек. Особливу увагу приділяє якісному нонфікшну для учнів 10–12 класів старшої профільної школи.
Остаточний список оприлюднять у серпні 2026 року. Його рекомендуватимуть громадам для закупівлі у школи. Поки МОН подає перші 27 книг у дев’яти освітніх галузях, які робоча група рекомендує додати до списку читання на літо.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Українська мова та література:
- Віра Агеєва «Марсіани на Хрещатику»
- Блейк Снайдер «Врятуйте кицьку»
- Рустам Гаджієв «Останнє слово»
Громадянська та історична галузь:
- Радомир Мокрик «Культурна колонізація»
- Григорій Рій «Таємні місії ОУН»
- Вітольд Шабловський «Кухня терору»
Мистецтво:
- Антоніо Лукіч «Мої думки про кіно»
- Роберт Філіп «Коротка історія музики»
- Стівен Геллер «Графічні стилі»
Математична галузь:
- Джордан Елленберг «Як ніколи не помилятися»
- Стівен Левітт і Стівен Дабнер «Фрікономіка»
- Грем Фармело «Всесвіт розмовляє числами»
Інформатична галузь:
- Тобі Волш «Підробка. Штучний інтелект у світі людей»
- Ерік Фрімен «Head First. Патерни проєктування»
- Раф Костер «Теорія розваг для ігрового дизайну»
Природнича галузь:
- Макс Кідрук «Теорія неймовірності»
- Роберт Сапольскі «Чому зебри не страждають на виразку»
- Наталія Атамась «Птахи в місті»
Технологічна галузь:
- Максим Паламарчук «Бойові кораблі»
- Дональд Норман «Дизайн звичних речей»
- Генрі Форд «Моє життя і робота»
Соціальна галузь та охорона здоров’я:
- Юлія Ярмоленко «Інструкції до сексу не надаються»
- Володимир Станчишин «Стіни в моїй голові»
- Джоко Віллінк і Лейф Бабін «Дихотомія лідерства»
Фізична культура:
- Оксана Мастерс «Долаючи біль»
- Деніел Ліберман «Фізична (не)активність. Що насправді робить нас здоровими»
- Беар Гріллз «Як бути скаутом»