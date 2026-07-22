У середу, 22 липня, до Львова прибули 24 посли держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які представляють свої країни у Відні. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Делегацію очолює Швейцарія, яка нині головує в Постійній раді ОБСЄ. До складу делегації увійшли дипломати, які беруть участь у формуванні рішень Організації. Візит до Львова делегація розпочала з огляду Бернардинського монастирського комплексу, який зазнав пошкоджень унаслідок російського ракетного удару в березні цього року. Під час прогулянки історичним центром міста дипломати також відвідали площу Коліївщини та «Місце надії» на площі Ринок – меморіальний простір, присвячений українським військовополоненим і зниклим безвісти. Після цього постійні представники держав-учасниць ОБСЄ зустрілися з міським головою Львова Андрієм Садовим. Сторони обговорили підтримку ветеранів, розвиток реабілітаційної інфраструктури, психологічну допомогу дітям, міжсекторальну співпрацю та участь міжнародних партнерів у реалізації гуманітарних і соціальних проєктів. Зокрема, представникам ОБСЄ показали простори психосоціальної підтримки дітей, створені за підтримки Організації, а також реабілітаційні центри UNBROKEN і Superhumans, де лікують та відновлюють поранених українців.

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