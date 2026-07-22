Генеральний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь оголосив про відставку

Генеральний прокурор Угорщини Габор Балінт Надь оголосив про відставку. Напередодні прем'єр-міністр країни Петер Мадяр публічно натякав на його можливий зв'язок зі справою так званого «українського золотого конвою». Про це повідомляє 24.hu.

Коментуючи своє рішення, Надь заявив, що тривалий час зазнавав нападок, хоча не був пов'язаний із жодною політичною силою. За його словами, єдиною причиною відставки стало бажання захистити репутацію прокуратури.

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«Я не бажаю й надалі бути учасником конфлікту, роздмуханого навколо моєї особи, що ґрунтується на неправдивих засадах та служить політичним цілям, який стає інструментом подальшого підриву інституційної довіри», – заявив він.

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На відставку генпрокурора відреагував прем'єр-міністр Петер Мадяр. Він назвав Надя ще однією маріонеткою Віктора Орбана, яка, за його словами, заважала змінам у країні.

Раніше Мадяр неодноразово закликав генерального прокурора залишити посаду. Останнім часом він також припускав, що його перебування на посаді може бути пов'язане зі справою «українського золотого конвою».

Що відомо про «український золотий конвой»

5 березня «Ощадбанк» повідомив, що в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі банку із сімома працівниками. Вони перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Угорська податкова та митна служби заявили, що причиною затримання стала підозра у відмиванні грошей. Операцію назвали «Українським золотим конвоєм».

Водночас в «Ощадбанку» наголосили, що перевезення здійснювалося відповідно до міжнародних норм і європейських митних правил. Тодішній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина фактично «взяла заручників і викрала гроші». Уже 6 березня всіх сімох працівників банку звільнили, а 12 березня повернули інкасаторські автомобілі. Гроші та цінності повернули пізніше, після зміни влади в Угорщині.

У червні журналісти оприлюднили розслідування, у якому стверджувалося, що затримання інкасаторів було особистим рішенням колишнього прем'єра Віктора Орбана. За даними авторів матеріалу, таким чином він нібито хотів помститися Україні через перебої з постачанням нафти трубопроводом «Дружба».