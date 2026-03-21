Сімох інкасаторів затримали 5 березня у Будапешті

Під час затримання українських інкасаторів у Будапешті на початку березня одному з них могли примусово ввести невідомий препарат. Про це у п’ятницю, 20 березня, написала газета The Guardian із посиланням на джерела.

Затримані українці перебували під вартою понад добу – більшу частину часу із зав’язаними очима та в наручниках. Джерела в українських силових структурах розповіли виданню, що одному з чоловіків, якого називають колишнім співробітником СБУ, зробили примусову ін’єкцію. Ймовірно, йдеться про речовину з групи міорелаксантів, які можуть впливати на поведінку людини під час допитів.

Препарат спричинив серйозні ускладнення – у чоловіка, який має діабет, стався гіпертонічний криз і він втратив свідомість. Згодом його госпіталізували. Після повернення в Україну аналізи крові, за даними джерел, підтвердили наявність речовин відповідного класу. Один зі співрозмовників порівняв такі дії з практиками радянських спецслужб.

Водночас джерело в угорській поліції повідомило, що правоохоронці чули про ін’єкцію, однак не володіють інформацією про її склад.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив журналістам, що інформація про інцидент має бути ретельно перевірена в межах розслідувань і судових процесів.

«Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, в ході розслідувань та відповідних судових процесів, які зараз тривають», – сказав він.

У МЗС наголошують, що дії угорської сторони, включно з ненаданням необхідної медичної допомоги та застосуванням препарату, можуть мати ознаки негуманного поводження.

Україна наполягає на притягненні до відповідальності всіх причетних до затримання, можливих порушень прав громадян і привласнення коштів державного «Ощадбанку», а також вимагає повернення вилучених цінностей.

Нагадаємо, 5 березня у Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі державного банку України «Ощадбанк». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота у межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія». Ввечері 6 березня МЗС повідомило, що сімох інкасаторів вдалося повернути до України, однак гроші, золото та автомобілі залишились у Будапешті. Угорський уряд заявив, що підозрює Україну у відмиванні грошей й планує арештувати вилучений цінний вантаж.

9 березня Будапешт схвалив постанову про вилучення валюти і золота на період, поки буде відбуватися розслідування Національної служби податків і митниці. Воно триватиме до 60 діб.

12 березня Угорщина повернула інкасаторські автомобілі. В «Ощадбанку» заявили, що зафіксували низку пошкоджень обладнання авто.