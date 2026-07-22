Журналісти з'ясували, чим займатимуться Сирський та Гнатов після відставки
Сирського можуть залучити в систему військової освіти
Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генерального штабу Андрій Гнатов після звільнення зі своїх посад продовжать працювати на користь оборони України. Про це у середу, 22 липня, повідомив президент Володимир Зеленський.
Голова держави не уточнив, які саме посади обіймуть військові, однак наголосив, що їхній досвід і професійні знання залишаться затребуваними.
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Водночас, «РБК-Україна» з посиланням на власне джерело, повідомляє, що Сирський та Гнатов не братимуть участі в оперативному управлінні військами. За словами співрозмовника видання, їх планують залучити до роботи, пов'язаної з експертною та стратегічною діяльністю.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти – але ще побачимо», – повідомило джерело ЗМІ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на його місце Михайла Драпатого. Одночасно залишив посаду начальника Генерального штабу Андрій Гнатов, якого змінив генерал-майор Ігор Скибюк. Відповідні укази про кадрові зміни опублікували на сайті Офісу президента у середу, 23 липня.