Гнатов та Сирський не будуть займатися операційною діяльністю

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та ексначальник Генерального штабу Андрій Гнатов після звільнення зі своїх посад продовжать працювати на користь оборони України. Про це у середу, 22 липня, повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова держави не уточнив, які саме посади обіймуть військові, однак наголосив, що їхній досвід і професійні знання залишаться затребуваними.

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Водночас, «РБК-Україна» з посиланням на власне джерело, повідомляє, що Сирський та Гнатов не братимуть участі в оперативному управлінні військами. За словами співрозмовника видання, їх планують залучити до роботи, пов'язаної з експертною та стратегічною діяльністю.

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«Вони точно не будуть займатися операційною діяльністю. У них є знання, експертиза, тож вони будуть долучені інтелектуально, візійно. Сирський може бути десь в системі військової освіти – але ще побачимо», – повідомило джерело ЗМІ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у вівторок, 21 липня, звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив на його місце Михайла Драпатого. Одночасно залишив посаду начальника Генерального штабу Андрій Гнатов, якого змінив генерал-майор Ігор Скибюк. Відповідні укази про кадрові зміни опублікували на сайті Офісу президента у середу, 23 липня.