YouTube посилив правила для відео зі штучним інтелектом:

«Ютуб» оновив правила монетизації та чіткіше визначив, який контент, створений за допомогою штучного інтелекту, більше не буде приносити авторам дохід. Нові вимоги мають обмежити поширення низькоякісних відео, які масово створюють за допомогою AI та інших автоматизованих інструментів.

Зміни набули чинності 16 липня і стосуються всіх учасників партнерської програми «Ютубу» (YouTube Partner Program), через яку автори заробляють на рекламі та підписках, інформує TechCrunch.

Який AI-контент більше не монетизуватимуть

«Ютуб» не забороняє використовувати штучний інтелект для створення відео. Натомість платформа уточнила, які типи контенту вважає неавтентичними і такими, що не відповідають вимогам для монетизації. До цього переліку входять три категорії.

Шаблонний або повторюваний контент. Йдеться про відео, які масово створюють за одним сценарієм із мінімальними відмінностями. Це можуть бути ролики, згенеровані штучним інтелектом, створені за готовими шаблонами або з використанням комп'ютерної графіки. Навіть навчальні відео можуть втратити монетизацію, якщо вони просто копіюють уже поширений на платформі контент і не пропонують нічого нового Контент, який навмисно викликає негативні емоції або шокує глядачів заради переглядів. Як приклад у «Ютубі» навели відео, де спочатку показують тварину в небезпеці, а потім її нібито рятують. Якщо канал систематично публікує такий контент, його можуть виключити з партнерської програми незалежно від того, чи використовувався під час створення відео штучний інтелект. Третя категорія стосується AI-персонажів, які імітують реальних людей. «Ютуб» не хоче заохочувати використання таких образів для обговорення чутливих тем, зокрема фінансів, медицини, здоров'я чи юридичних питань.

Чому «Ютуб» змінює правила?

За словами керівника напряму довіри та безпеки «Ютубу» Метта Галпріна, головна мета змін – зменшити кількість так званих «контент-ферм», які масово публікують однотипні відео лише для заробітку.

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Водночас у компанії наголосили, що штучний інтелект сам по собі не є проблемою. Навпаки, AI може допомагати авторам створювати більше якісного й оригінального контенту. Однак, якщо ці інструменти використовують лише для швидкого виробництва великої кількості схожих відео без авторського внеску, такий контент більше не відповідатиме вимогам партнерської програми.

Таким чином «Ютуб» прагне підтримувати якісний контент і зменшити кількість роликів, створених виключно для отримання доходу від реклами. Це також важливо для самої платформи, яка конкурує за рекламні бюджети не лише з іншими відеосервісами, а й із традиційним телебаченням.