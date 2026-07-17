ШІ може повторити ефект промислової революції

Масове впровадження штучного інтелекту може суттєво скоротити податкові надходження та створити додатковий тиск на державні бюджети через втрату роботи працівниками інтелектуальної праці. Такого висновку дійшли учасники закритої симуляції, яку наприкінці 2025 року провів Міжнародний валютний фонд у Вашингтоні, повідомляє Bloomberg.

У моделюванні взяли участь близько 50 експертів із фінансів і технологій, зокрема представники Google DeepMind, Rand Corporation та Ради керуючих Федеральної резервної системи США. Вони оцінювали, як широке використання штучного інтелекту може вплинути на економічне зростання, податкові надходження та державні фінанси.

На думку учасників, найбільша загроза полягає не в умовному «повстанні машин», а в тому, що автоматизація може залишити без роботи значну частину офісних працівників, або так званих «білих комірців». Саме ця категорія забезпечує значну частину надходжень від податку на доходи фізичних осіб у багатьох країнах.

Якщо кількість таких працівників суттєво скоротиться, уряди можуть одночасно зіткнутися зі зменшенням податкових надходжень і необхідністю збільшувати витрати на соціальну підтримку безробітних.

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Bloomberg проводить історичну паралель із промисловою революцією та так званою «паузою Енгельса» – періодом у Великій Британії на початку XIX століття, коли продуктивність праці швидко зростала завдяки новим технологіям, однак доходи більшості населення майже не змінювалися. Це призвело до погіршення рівня життя, соціальної напруги та політичних потрясінь.

Колишній міністр фінансів Швеції Андерс Борг вважає, що нинішня технологічна революція також може мати масштабні політичні наслідки.

«Це може стати величезним поштовхом для зростання продуктивності, але водночас, як і промислова революція, спричинить стрімкі політичні зміни», – зазначив він.

У МВФ також попередили, що найбільше ризикують країни, які переважно користуються технологіями штучного інтелекту, але не займаються їхньою розробкою. Насамперед це стосується більшості держав, за винятком США та Китаю.

На думку експертів, можливими способами компенсації майбутніх втрат є підвищення податків на багатство та предмети розкоші, збільшення податків на споживання, перегляд корпоративного оподаткування, а також запровадження окремих податків на використання технологій штучного інтелекту або обчислювальних потужностей.

До слова, вплив штучного інтелекту на скорочення у сфері IT наразі не особливо відчутний. Лише 5% звільнених – як в Україні, так і за кордоном повідомили, що втратили роботу саме через заміну їхньої ролі ШІ.