Канішка Нараян народився в Індії, виріс в Уельсі, працював у державному секторі, бізнесі та в парламенті

У Великій Британії створили окрему посаду міністра, який відповідатиме за розвиток штучного інтелекту. Ним став Канішка Нараян, який раніше був парламентським заступником міністра та відповідав за питання, пов’язані зі штучним інтелектом, розвитком напівпровідників і онлайн-безпекою. Про це повідомила «Освіторія».

Водночас новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем ліквідував Департамент науки, інновацій та технологій, який створили лише у 2023 році. Його функції (цифрову політику, розвиток технологій, наукові інновації, впровадження штучного інтелекту) розподілять між іншими державними відомствами. Також в уряді більше не буде окремого міністра технологій.

Серед головних питань, якими займеться урядовий ШІ-напрям:

вплив штучного інтелекту на ринок праці;

розвиток цифрової інфраструктури;

забезпечення доступу до обчислювальних потужностей.

«Експерти наголошують, що для розвитку ШІ країнам потрібні не лише алгоритми, а й дата-центри, енергетичні ресурси та підготовлені фахівці. Окремим питанням залишається використання ШІ в державних послугах і контроль ризиків, пов’язаних із автоматизованими рішеннями», – пише «Освіторія».

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Які ще країни мають відомства, відповідальні за ШІ

Об’єднані Арабські Емірати

ОАЕ стали першою країною світу, яка ще у 2017 році призначила державного міністра зі штучного інтелекту. Нині він відповідає не лише за розвиток ШІ, а й за цифрову економіку та дистанційні форми роботи. Країна активно реалізує національні програми розвитку ШІ та інвестиції у технологічну інфраструктуру.

Казахстан

У 2025 році в Казахстані з’явилося міністерство штучного інтелекту та цифрового розвитку. Воно відповідає за державну політику цифровізації, розвитку ШІ-рішень і впровадження технологій у державному управлінні.

Канада

У Канаді питання штучного інтелекту входять до окремого міністерського портфеля, який охоплює цифрові інновації, розвиток національної політики у сфері ШІ та підтримку технологічних компаній.

ШІ в освіті

Окрім економіки та державного управління, штучний інтелект стає важливою складовою освітньої політики багатьох країн. Уряди розробляють рекомендації щодо використання генеративного ШІ у школах і закладах вищої освіти, оновлюють навчальні програми та приділяють більше уваги цифровій грамотності, академічній доброчесності й підготовці молоді до роботи в умовах стрімкого розвитку нових технологій.

До слова, Україна першою у світі адаптує міжнародні стандарти оцінювання ШІ та цифрових технологій в освіті.